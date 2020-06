러시아 외무부 무더기 감염…확진 40명·사망 1명

[아시아경제 조현의 기자] 러시아 외무부 직원 40여명이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 무더기 확진 판정을 받았다. 사망자도 1명 발생했다.

세르게이 라브로프 외무장관은 29일(현지시간) 자국 관영 TV 방송 'RT'와의 인터뷰에서 이같이 밝혔다.

라브로프 장관은 수도 모스크바의 외무부 본부뿐 아니라 외국 영사관들이 나와 있는 주요 지역 사무소들에서도 감염자가 나왔다고 말했다.

확진자 대부분은 가벼운 증상을 보인 것으로 전해졌지만 이 중 사망자가 1명 발새앴다. 사망자는 부인이 의료계 구급요원으로 일하는 62세 직원으로 전해졌다.

라브로프 장관은 "외무부 직원들이 방역 당국의 권고사항을 철저히 준수하고 있다"며 "코로나19 확산 초기부터 절반 정도의 직원들이 원격 업무를 시작했다"고 설명했다.

한편 이날 현재 러시아의 코로나19 누적 확진자는 64만1156명이다. 하루에도 6000명이상의 신규 확진자가 지속해서 발생하고 있다.

