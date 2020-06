태국, 7월 말까지 비상사태 또 연장

한국 등 4개국 기업인 격리 없이 입국 가능

[아시아경제 조현의 기자] 태국이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 비상사태를 또다시 한 달간 더 연장했다.

29일(현지시간) 현지 언론 등에 따르면 정부 코로나19 상황관리센터(CCSA)는 비상사태를 내달 31일까지 한 달간 더 연장하기로 했다고 밝혔다. CCSA는 봉쇄 조치 해제가 확대되고 여행객 또한 많아지는 데다 학교도 다시 문을 여는 만큼 비상사태가 필요하다고 설명했다.

앞서 태국 정부는 코로나19 확진자가 급증하면서 3월 26일 비상사태를 발효했다. 애초 4월 30일까지가 시한이었지만 이번까지 총 세 차례 연장 조치가 이뤄졌다.

그동안 야권은 코로나 사태가 안정적인데도 쁘라윳 총리에게 광범위한 권한을 주는 비상사태를 연기하는 것은 불순한 의도가 있다고 반발해 왔다. 비상사태 아래에서 쁘라윳 총리는 언론 검열은 물론 집회도 금지할 수 있다.

한편 CCSA는 이날 회의에서 5차 봉쇄 완화조치 및 외국인 입국 허용도 결정했다.

5차 봉쇄 완화 조치를 통해 그동안 영업이 중지됐던 술집과 유흥업소 등의 영업도 테이블 등 2m 거리 두기를 조건으로 자정까지는 가능해졌다.

취업허가증과 영주권 그리 태국 내 가족이 있는 외국인들도 내달 1일부터 입국이 가능해졌지만, 14일간 시설에서 격리해야 한다. 다만 한국을 비롯해 중국, 일본, 싱가포르의 기업인들은 '패스트 트랙' 차원에서 2주간 격리하지 않아도 입국이 가능하다.

