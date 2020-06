韓-중앙아 5개국, 첫 '다자 경제협의체 결성'

[아시아경제 임철영 기자]강경화 외교부 장관과 중앙아시아 5개국 외교장관이 설립을 합의한 ‘한-중앙아 경제협의체’가 29일 발족됐다. 한국과 중앙아 경제단체들이 참여하는 최초의 다자협의체다.

한-중앙아 경제협의체는 ▲한-중앙아 협력포럼 사무국 ▲한국무역협회 ▲중앙아 5개국 상공회의소가 참여하는 협의체로 1대1 사업(비즈니스) 상담회, 경제 포럼 등 한-중앙아간 기업인 교류행사를 지원할 예정이다. 중앙아 5개국은 카자흐스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 우즈베키스탄 등이다.

이날 코엑스에서 열린 한-중앙아 경제협의체 설립을 위한 업무협약(MOU) 온라인 서명식에는 김건 외교부 차관보와 김영주 한국무역협회장, 김성인 한-중앙아 협력포럼 사무국장이 참석했다. 중앙아측에서는 키르기스스탄, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 우즈베키스탄 상공회의소 대표와 카자흐스탄 국제상공회의소 대표가 온라인으로 참석했다.

김 차관보는 서명식 축사에서 "‘코로나19로 교류가 어려운 상황속에서도 협의체 설립 결실을 맺게 되어 뜻 깊게 생각한다" 면서 "협의체를 통해 한-중앙아간 다채로운 협력사업이 논의될 수 있도록 정부 차원에서도 적극 지원하겠다"고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr