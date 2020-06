[아시아경제 이정윤 기자] 현대홈쇼핑 현대홈쇼핑 057050 | 코스피 증권정보 현재가 63,800 전일대비 1,600 등락률 -2.45% 거래량 27,476 전일가 65,400 2020.06.29 15:30 장마감 close 이 자회사인 현대엘앤씨가 금융기관 차입한도를 220억원에서 420억원으로 늘리기로 결정했다고 29일 공시했다. 안정적인 단기자금 조달 및 유동성 확보 목적이다. 현대엘앤씨의 단기차입금 합계는 2220억원에서 2420억원으로 늘어난다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr