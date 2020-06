29일 서울 여의도 전국경제인연합회관에서 열린 '일본 수출규제 1년, 평가와 과제 세미나'에 참석한 토론자들이 열띤 토론을 펼치고 있다. 왼쪽부터 박재근 한양대학교 교수, 주대영 전 산업연구원 연구위원, 서석승 한일경제협회 상근부회장, 호리야마 아키코 마이니치신문 서울지국장, 이홍배 동의대 교수./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.