경북소방본부, 소방정·소방령 승진·전보 인사

소방정 2명·소방령 2명 승진, 전보 26명

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 7월1일자로 소방정과 소방령 소방공무원에 대한 승진(4명) 및 전보인사(26명)를 실시한다고 29일 밝혔다.

정윤재 소방행정복지팀장과 민병관 대응총괄팀장은 소방령에서 소방정으로 승진하면서 각각 소방본부 소방행정과장, 119특수구조단장으로 자리를 옮겼다.

또 이번 인사에서 포항남부소방서장에 심학수, 경주소방서장에 정창환, 구미소방서장에 한상일, 영천소방서장에 김재훈, 문경소방서장에 이창수, 의성소방서장에 전우현, 청도소방서장에 오범식 소방정이 임명됐다.

청도소방서 이희윤 소방경은 영덕소방서 현장대응단장으로, 소방본부 황귀영 소방경은 울진소방서 예방안전과장으로 승진 발령됐다. 이 밖에 각 소방서 과장급 19명이 자리를 옮겼다.

남화영 소방본부장은 "앞으로도 입직경로와 현장경험, 업무능력 등에 중점을 둔 균형적인 인사를 지속적으로 실시해 도민의 기대에 부응하는 전국 최고 수준의 소방 서비스를 제공할 것"이라고 강조했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr