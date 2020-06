중기부, ‘3차 규제자유특구’ 부산·대구 등 9곳 심의

7개 지역 신규 지정 및 1~2차 지정 사업(부산·대전) 추가 확대 심의

내달 6일, 총리 주재 특구위원회서 최종 지정



[아시아경제 김희윤 기자] 중소벤처기업부는 부산, 대구 등 9개 규제자유특구 신규지정을 위한 제3차 규제자유특구 심의위원회를 개최했다고 29일 밝혔다.

이번 회의에서는 ▲부산 해양모빌리티, ▲대구 이동식 협동로봇, ▲울산 게놈서비스산업, ▲강원 액화수소산업, ▲충남 수소에너지 전환, ▲전북 탄소융복합산업, ▲경북 산업용 헴프 등 7개 신규 특구와 기존 특구에 실증을 추가하는 ▲부산 블록체인, ▲대전 바이오메디컬 2개 특구사업 등 총 9개 특구 계획에 대한 심의가 진행됐다.

코로나19 대응과 비대면 경제 패러다임 전환에 따른 바이오(공동연구시설, 게놈산업), 무인(로봇, 드론배송)사업에 맞추어진 특구계획도 심의했다. 규제자유특구펀드 조성계획도 함께 보고됐다. 규제자유특구펀드는 특구 내 혁신기업 등 지역에 소재한 중소?벤처기업에 집중 투자하며, 올해 하반기 420억원 규모로 시범 조성한다.

규제자유특구는 정부가 지방의 신산업 육성을 위해 관련 규제에 예외를 두고 예산·세제 등을 지원하는 제도다. 중기부는 지난 1월부터 9개 특구에 대한 계획 보완을 지원했다. 이날 심의를 거친 특구계획은 다음 달 6일 국무총리 주재로 열리는 ‘특구위원회’에서 최종 지정, 발표된다.

중기부 박영선 장관은 “코로나19로 비대면·디지털화가 가속화됨에 따라 정부도 그린뉴딜과 디지털 뉴딜 사업을 중점적으로 추진하고 있다”며 “규제자유특구도 이런 추세에 부응, 관련 산업 및 기술 활성화를 위해 적극 노력해 나가겠다”고 말했다.

