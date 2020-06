동아에스티, 2년 연속 부패방지경영시스템 '적합'

[아시아경제 조현의 기자] 동아에스티 동아에스티 170900 | 코스피 증권정보 현재가 85,900 전일대비 700 등락률 -0.81% 거래량 18,323 전일가 86,600 2020.06.29 14:03 장중(20분지연) close 는 한국표준협회가 실시한 부패방지경영시스템 ISO 37001 사후관리심사에서 2년 연속 적합 판정을 받았다고 29일 밝혔다.

사후관리심사는 ISO 37001 인증 후 시스템 운영의 유지·점검을 위해 1년 단위로 실시된다. 심사결과는 중부적합, 경부적합, 개선의 기회로 구분된다. 부적합이 1건 이상인 경우 인증보류, 중부적합이 다수 확인되면 인증취소가 될 수 있다.

심사 결과에서 동아에스티는 중부적합과 경부적합이 0건, 개선의 기회가 7건 확인돼 2년 연속 적합 판정을 받았다. 부패방지에 대한 대표이사의 강한 의지와 리더십, 임직원들의 인식 증진과 사내문화 확산, 주관부서인 CP 관리실의 시스템 개발과 운영 등을 강점으로 평가받았다.

동아에스티 관계자는 "동아에스티는 ISO 37001 인증 이후에도 지속적으로 임직원들의 윤리의식 내재화와 세부운영 기준 강화, 관리 시스템을 개선해 왔다"며 "정도경영을 기반으로 경영의 투명성 및 국내외 신인도를 제고하고 기업의 사회적 책임을 다할 수 있도록 노력하겠다"고 했다.

