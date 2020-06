[아시아경제 조성필 기자] 법무부는 '2020년 지방기능경기대회'에서 교정시설 수형자 71명이 입상했다고 29일 밝혔다.

지난 25일 종료된 이번 대회에는 용접, 가구, 냉동기술 등 20개 직종에 109명의 수형자가 참가했다. 수상자 중에는 무기수 21명도 포함됐다.

추미애 법무부 장관은 "취업 유망 종목에 대한 직업훈련 확대를 통해 산업 수요에 맞는 숙련된 기능인을 양성하고 있다"며 "수형자의 성공적인 사회 복귀를 돕는 정책을 지속해서 추진하겠다"고 밝혔다.

