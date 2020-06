10만원대 무선이어폰 전쟁…비싸도 산다

10만원대 무선이어폰 애플·삼성 이어 LG도 가세

30만원대 에어팟 프로 판매량, 전체 10% 넘어

[아시아경제 한진주 기자] 10만원대 무선 이어폰 전쟁이 가열되고 있다. 삼성전자ㆍ애플에 이어 LG전자가 가세하면서다. 글로벌 무선 이어폰 시장은 전년 1억3000만대에 이어 올해는 2억대가 넘을 것으로 예상되는 등 가파른 성장이 기대된다. 이런 가운데 30만원대 프리미엄 이어폰 시장도 확대되고 있어 고가 경쟁은 더 치열해질 전망이다.

LG의 재도전 VS 삼성의 선전

29일 업계에 따르면 LG전자는 이달 말 무선이어폰 '톤프리' 신제품을 10만원 후반대 가격에 출시한다. 삼성 갤럭시버즈, 애플 에어팟과 비슷한 가격대로 삼성ㆍ애플 2강 구도에 승부수를 띄운 것이다. 하반기에는 노이즈 캔슬링(소음 차단) 기능을 갖춘 제품을 포함해 무선이어폰 제품을 4종까지 확대한다는 계획이다.

LG전자는 지난해 10월 처음으로 무선이어폰 '톤플러스 프리'를 출시했다. 하지만 상대적으로 무선이어폰 시장 진입이 늦었고 25만원이 넘는 비싼 가격 탓에 큰 호응을 얻지 못했다. 앞서 LG전자는 2010년 넥밴드 형태의 블루투스 이어폰 '톤플러스'를 시리즈를 2000만대 이상 판매했지만 무선이어폰 시장에서는 존재감이 약하다는 평가를 받아왔다.

갤럭시버즈 시리즈로 매년 1~2종의 무선이어폰 신제품을 출시하고 있는 삼성전자는 하반기에 기대감을 높이고 있다. 8월 언팩에서 공개될 가능성이 높은 '갤럭시버즈 라이브(가칭)'가 그 주인공이다. 이 제품은 강낭콩 모양의 디자인으로 피트니스 관련 기능들이 포함될 것으로 예상된다. 삼성전자는 2018년 출시한 '기어 아이콘X'에서 이동 속도나 거리 측정 등의 기능을 제공하기도 했다.'에어팟 프로'처럼 액티브 노이즈 캔슬링 기능이 탑재될 가능성도 있다.

삼성전자는 2019년부터 '기어'라는 브랜드 대신 '갤럭시버즈' 시리즈를 출시했다. 핑크, 레드, 퍼플 등 갤럭시 스마트폰과 매칭한 컬러 마케팅으로도 톡톡한 재미를 봤다. 지난 15일 BTS와 협업해 출시한 '갤럭시버즈+ BTS 에디션'은 사전예약 물량이 모두 소진되기도 했다.

에어팟 프로, 전체 10%…비싸도 산다

무선 이어폰 시장은 스마트폰의 기술 변화에 영향을 받고 있다. 스마트폰에서 이어폰 잭이 사라진데 이어 음악 스트리밍이나 온라인동영상서비스(OTT) 등이 일상화되면서 스마트폰 이용자들의 필수품으로 자리매김한 것이다. 무선이어폰 시장 규모는 지난해 1억3000만대에서 올해는 2억대를 돌파할 것으로 전망된다.

시장조사기관 카날리스에 따르면 1분기 무선이어폰 출하량은 4380만대로 지난해보다 86% 성장한 것으로 조사됐다. 1분기 출하량은 애플(1810만대), 삼성전자(450만대), 샤오미(310만대). QCY(250만대), 화웨이(200만대) 순이다.

선두를 달리고 있는 애플은 30만원대 프리미엄 시장을 주도하고 있다. 애플이 지난 1분기에 판매한 에어팟 프로(판매가 32만9000원)는 550만대 이상으로 집계됐다. 이는 전체 무선 이어폰의 10%가 넘는다. 무선 이어폰 시장이 10만원대와 30만원대로 양분되고 있는 가운데, 향후 고가 시장의 성장세가 높을 것으로 업계는 보고 있다.

업계 관계자는 "애플의 30만원대 이어폰 판매가 늘어나는 것은 향후 고가 시장의 성장세를 기대하게 하는 대목"이라며 "삼성전자와 LG전자 등도 30만원대 이어폰 시장에 진입할 가능성을 배제할 수 없다"고 전망했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr