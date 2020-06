<1직급 승진>

▶ 시카고무역관장 김성수 ▶ 실리콘밸리무역관장 박용민 ▶ 이스탄불무역관장 김현철 ▶ 디트로이트무역관장 신승훈 ▶ 벵갈루루무역관장 박근형 ▶ 다카무역관장 김종원 ▶ 수출기업화팀장 안재용

<2직급 승진>

▶ 선양무역관 김호준 ▶ 하얼빈무역관장 이지훈 ▶ 카르툼무역관장 김재우 ▶ 기획조정실 문진욱 ▶ 전시컨벤션실 신정수 ▶ ICT·프로젝트실 이영희 ▶ 투자유치실 조세정 ▶ 요하네스버그무역관 박준규 ▶ 인천KOTRA지원단 이효연 ▶ 고객서비스실 김준성

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr