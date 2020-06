올리브영, 깐깐한 '클린뷰티' 기준 세운다…3가지 평가항목은

[아시아경제 차민영 기자] ‘건강한 아름다움’을 추구하는 CJ올리브영이 클린뷰티 시장 확대를 위한 자체 기준을 도입한다.

CJ올리브영은 업계 최초로 ‘올리브영 클린뷰티’라는 자체 기준을 만들고 국내 시장 확대에 나선다고 29일 밝혔다. 가성비 좋은 국내 신진 브랜드를 앞세운 클린뷰티를 K뷰티의 새 동력으로 육성한다는 계획이다.

클린뷰티는 피부 건강을 위해 인체에 유해한 성분을 배제한 화장품이다. 각종 환경 문제와 스트레스 등으로 피부에 자극을 주는 외부 요인이 많아짐에 따라 건강하게 피부를 관리하려는 수요가 늘면서 글로벌 시장에서는 수년 전부터 클린뷰티 열풍이 불기 시작했다.

CJ올리브영은 올리브영 클린뷰티를 ‘지구에게도, 동물에게도, 내 자신에게도 조금 더 다정한 생활의 시작’이라고 정의했다. 국내에선 아직 생소한 만큼 CJ올리브영은 세 가지의 자체 기준을 만들고 부합하는 상품에 선정 마크(엠블럼)를 붙인다.

첫 번째 기준은 성분이다. 올리브영 클린뷰티 선정 브랜드는 모든 상품에서 파라벤, 아보벤젠 등 유해 의심 성분 16가지를 필수로 배제하도록 했다. 이소프로필알코올, 폴리에틸렌글리콜 등 대체가 어려운 4가지 성분은 배제 권고 성분으로 정했다. 이는 화장품 업계나 전문자료 등에서 통상적으로 검토되고 있는 20가지 유해 의심 성분을 바탕으로 한 것이다.

이 외에도 동물 보호나 친환경 노력 둘 중 하나 이상을 실천하고 있는 브랜드에만 자격을 부여한다. 상품 제조 과정 중 동물 실험을 진행하지 않고 동물성 원료를 배제하는 등 동물 보호를 위해 앞장서고 있는 브랜드, 또는 재활용이 용이한 포장재를 개발하는 등 친환경 활동을 펼치고 있는 브랜드를 선정했다.

첫 올리브영 클린뷰티 브랜드에는 총 12개 브랜드 160여개 상품이 선정됐다. 선정된 브랜드는 ▲라운드어라운드 ▲라운드랩 ▲비플레인 ▲아비브 ▲토리든 ▲로벡틴 ▲더랩바이블랑두 ▲리얼라엘 ▲메이크프렘 ▲휘게 ▲닥터브로너스 ▲아로마티카다.

올리브영 명동·강남 플래그십, 여의도IFC점 등 주요 매장에서는 이들 브랜드와 상품을 한 데 모은 ‘클린뷰티존’을 만나볼 수 있다. CJ올리브영은 향후 기준에 맞는 신진 브랜드를 지속 발굴, 육성하며 클린뷰티존을 전국으로 확대할 계획이다.

이진솔 CJ올리브영 기초화장품 기획(MD)팀장은 “더모코스메틱을 올리브영이 2008년 국내 시장에 선도적으로 도입했던 것처럼 글로벌 선진 트렌드인 클린뷰티도 국내에 맞게 재정의해 K뷰티의 새 동력으로 육성해나갈 계획”이라며 “가치있는 라이프스타일을 지향하는 클린뷰티가 국내에 자리잡고 고객들이 보다 쉽게 접할 수 있도록 교두보 역할을 할 것”이라고 전했다.

