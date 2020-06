'아침마당' 태진아 "송대관이 라이벌? 선배가 날 따라해"

[아시아경제 강주희 인턴기자] '아침마당' 트로트 가수 송대관과 태진아가 훈훈한 선후배 관계를 드러냈다.

29일 방송된 KBS1 '아침마당'에서는 특집 '트로트 전설을 만나다' 코너로 꾸며져 송대관이 게스트로 출연했다.

이날 이용식은 "태진아가 지난주에 나와서 송대관을 업어서 키웠다고 말했다"고 하자, 송대관은 태진아에 대해 "자주 따라 나오는데 오늘은 없어서 숨쉬기가 편하다. 마스크 없어도 편하다"고 말해 웃음을 자아냈다.

또 '실제로도 앙숙이냐'는 질문에 송대관은 "출연료 받아서 반씩 나누는데 누가 좋아하냐. 많이 뜯기고 산다"고 털어놨다.

이후 태진아가 꽃다발을 들고 등장해 시선을 모았다. 태진아는 송대관의 손을 잡고 "오늘 이 자리를 있게끔 업어서 키웠다"고 말해 훈훈함을 자아냈다.

태진아는 "어떻게 보면 사람들이 송대관 선배와 라이벌로 생각하지만 난 한 번도 라이벌로 생각한 적이 없다"면서 "나보다 나이도 많고 히트곡도 많다. 나보다 가수왕 상도 먼저 받았다. 가만 보면 선배가 날 라이벌로 생각하는 것 같다"고 말해 웃음을 자아냈다.

태진아는 또 송대관에 대해 "다들 아시지 않나. 날 따라 한다"라며 "내가 '노란 손수건' 히트되니까 '차표 한 장'을 들고 나왔다. '옥경이' 하니까 '우리 순이'를 한다. 형님이 나를 따라다닌다"라고 말했다.

그러자 송대관은 태진아에 대해 "자기 밥도 못 찾는 사람"이라면서 "히트곡이 안 나와서 보니까 수록곡 안에 '사모곡'이 있더라. 찾아서 보석 같은 노래를 하라고 시켰다. 진한 트로트는 1년 이상 해야 된다고 억지로 시켰다. 명절에 빠질 수 없는 노래를 내가 찾아준 거다. 근데 이런 소리를 한다"고 응수해 웃음을 더했다.

강주희 인턴기자 kjh818@asiae.co.kr