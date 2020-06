지그재그, 정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증 획득

[아시아경제 김철현 기자] 패션 테크 기업 크로키닷컴(대표 서정훈)은 여성 쇼핑 앱 '지그재그'가 한국인터넷진흥원(KISA)으로부터 정보보호 및 개인정보보호 관리체계(ISMS-P) 인증을 획득했다고 29일 밝혔다.

크로키닷컴은 이번 인증을 통해 지그재그 앱 서비스 운영에 대한 정보보호 서비스 안정성을 공식으로 인정받으며, 고객들이 보다 안전하게 이용할 수 있는 쇼핑 환경을 마련하게 됐다. ISMS-P 인증은 정보보호 및 개인정보보호를 위한 기업의 조치와 활동이 인증 기준에 적합한지 면밀히 심사하는 국내 최고 수준의 정보 보호 인증이다. 인증 취득을 위해서는 정보보호 관련 80개, 개인정보 관련 22개의 보안 요구사항 등 총 100가지 이상의 보안성 요구 기준을 통과해야 한다.

크로키닷컴 관계자는 "지그재그는 300만 이상의 고객들이 이용하고 있는 국내 대표 패션 커머스인 만큼 철저한 보안 체계를 통한 안전한 모바일 커머스 환경을 구축하기 위해 이번 인증을 취득하게 됐다"며 "앞으로도 고객들이 안심하고 서비스를 이용할 수 있도록 강도 높은 보안 수준을 유지하는 등 정보보호 및 보안 시스템 강화를 위해 힘쓰겠다"고 말했다.

