코로나19 재확산 우려에...코스피·코스닥 동반 하락세

[아시아경제 박지환 기자] 국내 증시가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 글로벌 재확산 우려에 하락 출발했다.

29일 코스피는 오전 9시18분 현재 전거래일 대비 34.42포인트(1.61%) 내린 2100.23을 기록했다. 코스피는 전 거래일 대비 30.39포인트(-1.42%) 내린 2104.26에 거래를 시작했다.

국내는 물론 해외에서도 코로나19 재확산 조짐이 커지고 있는 점이 반영된 것으로 풀이된다. 지난 26일(현지 시간) 미국 뉴욕 증시는 코로나19 재확산 우려로 일부 주가 봉쇄 조치를 강화함에 따라 다우존스 30 산업평균지수가 2.84%, 나스닥 지수가 2.59% 하락하는 등 하락세를 보였다.

최근 미국에서 코로나19가 다시 번지기 시작하면서 전체 50개 주 가운데 신규 환자가 줄고 있는 곳은 2개주에 불과하다. 특히 일부 주에서는 신규 감염자 급증세에 다시 경제 셧다운을 강화할 준비를 하고 있다.

서상영 키움증권 연구원은 "국내 증시는 미국 코로나19 재확산에 따른 불확실성이 높아지며 매물 출회가 예상된다"며 "일부 주 정부가 경제 셧다운을 강화한다고 발표하는 등 우려를 높인 점은 물론 미국과 중국의 무역분쟁, 경기 불확실성을 자극할 요인들이 많아 변동성이 확대될 수 있다"고 분석했다.

거래 주체별 매매 동향을 보면 개인과 외국인은 각각 622억원, 319억원 순매수했다. 반면 기관은 909억원 순매도에 나섰다.

시가총액 상위 종목들 역시 대부분 내리고 있다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 52,600 전일대비 700 등락률 -1.31% 거래량 2,614,521 전일가 53,300 2020.06.29 09:25 장중(20분지연) close (-1.69%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 84,100 전일대비 500 등락률 -0.59% 거래량 433,697 전일가 84,600 2020.06.29 09:25 장중(20분지연) close (-1.06%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 800,000 전일대비 10,000 등락률 -1.23% 거래량 28,554 전일가 810,000 2020.06.29 09:25 장중(20분지연) close (-1.48%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 267,000 전일대비 2,000 등락률 -0.74% 거래량 159,794 전일가 269,000 2020.06.29 09:25 장중(20분지연) close (-1.67%) 등이 하락 중이며 셀트리온(0.80%)만 유일하게 상승하고 있다.

현재 코스피 시장에서는 상한가를 기록한 2종목을 포함해 100종목이 오르고 있다. 하한가 종목 없이 759종목은 내리고 있다. 31종목은 보합을 기록 중이다.

코스닥 지수 역시 하락세다. 같은 시각 전일 대비 6.33포인트(0.84%) 내린 744.25를 기록 중이다. 코스닥지수는 전 거래일 대비 6.70포인트(-0.89%) 내린 743.88에 개장했다.

개인과 외국인이 각각 85억원, 64억원 순매수했고, 기관은 110억원 순매도했다.

시가총액 상위종목들 중에선 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 135,500 전일대비 1,900 등락률 +1.42% 거래량 137,107 전일가 133,600 2020.06.29 09:25 장중(20분지연) close (0.45%), 케이엠더블유 케이엠더블유 032500 | 코스닥 증권정보 현재가 64,700 전일대비 300 등락률 +0.47% 거래량 698,416 전일가 64,400 2020.06.29 09:25 장중(20분지연) close (1.09%) 등을 제외한 대다수 종목이 내림세를 나타냈다.

현재 코스닥시장에서는 상한가 종목 없이 231종목이 오르고 있다. 하한가 종목 없이 1024종목은 내리고 있다. 51종목은 보합을 기록했다.

