[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 제시가 강렬한 매력을 발산했다.

최근 제시는 자신의 인스타그램에 "No red lights"라는 글과 함께 사진 두 장을 게재했다. 사진 속 제시는 레드 레깅스를 입고 포즈를 취하거나 헤어 스타일링을 받고 있는 모습이다. 특히 그의 탄탄한 몸매는 감탄을 자아낸다.

한편 제시는 재미교포 2세 래퍼이다. 2005년 '제시카 H.O'라는 이름으로 데뷔했지만 큰 인기를 얻지 못했고 '제시' 라는 이름으로 예명을 바꾼 후 각종 예능 등에 출연하여 큰 인기를 누리고 있다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr