경기교육청, 학점은행제 내달 1일부터 신청

[아시아경제(의정부)=이영규 기자] 경기도교육청이 다음 달 1일부터 '3분기 학점은행제' 신청을 받는다.

경기교육청은 다음 달 15일까지 의정부 경기교육청 북부청사와 수원 경기평생교육학습관에서 온라인과 오프라인을 통해 학점은행제 신청을 접수한다고 29일 밝혔다.

신청 대상은 ▲학점은행제 학습자로 등록하려는 사람 ▲학습 결과를 학점으로 인정받으려는 사람 ▲학점인정을 통해 향후 학위 취득이나 자격 취득을 원하는 사람 등이다.

최희숙 경기교육청 평생교육복지과장은 "학점은행제가 학위 취득 등 학습자들의 자아실현과 평생학습사회 구현의 바탕이 되길 기대한다"면서 "코로나19 확산 방지를 위해 온라인 신청 접수를 권장하며, 현장 접수를 할 경우 반드시 마스크를 쓰고 접수처 직원의 안내에 협조해 달라"고 당부했다.

학점은행제는 '학점인정 등에 관한 법률'에 따라 학교 안팎에서 이뤄지는 학습과 자격을 학점으로 인정해 일정 기준을 충족하면 학위를 취득할 수 있도록 돕는 제도다.

