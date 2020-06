송파구, 사회적경제 리빙랩 프로젝트 참가 기업 모집

안전, 환경, 복지 등 지역사회 문제해결을 위한 다양한 분야의 실험 가능

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)는 ‘사회적경제 리빙랩(Living Lab) 프로젝트(이하 프로젝트)’ 참가 기업을 오는 7월10일까지 모집한다.

‘리빙랩(Living Lab)’은 ‘생활실험실’이란 뜻으로 삶의 현장이 하나의 실험실이 되어, 주민이 주도해 생활 속 사회문제를 발견, 해결책을 설계하고 삶을 변화시키는 사회혁신 기법이다.

송파구가 추진하는 ‘사회적경제 리빙랩 프로젝트’는 송파구가 ‘실험실’이 되고, 지역내 사회적기업이 ‘연구원’이 되어 지역의 문제를 찾고 연구기관, 지방자치단체, 기업, 시민사회 등과 협력이나 기술 융합 등을 통해 문제를 해결하는 사업이다.

사업예시로 ▲비대면 산업 일자리 창출 ▲디지털 정보격차 해소 ▲ 미세먼지 저감 ▲시니어 및 아동 돌봄 등이 있으며, 일상생활의 다양한 분야 문제 해결 사업이면 모두 가능하다.

공모대상은 송파구 소재 (예비)사회적기업이며, (예비)사회적기업 간 컨소시엄(협업)으로도 신청 가능하다. 1차·2차 심사를 거치며, 최종 선정과 협약체결은 7월 말 예정이다.

구는 2개사 내외로 선정하며, 총 예산 3000만원 예산 범위 내에서 리빙랩 사업개발비, 운영비 등을 차등 지원할 계획이다.

또, 필요시에는 전문가 컨설팅 등을 지원하여 사업의 실현 가능성, 지속가능성을 높이겠다고 밝혔다.

기타 자세한 사항은 송파구청 홈페이지 ‘고시·공고’ 게시판의 공고문을 참조하거나 송파구청 일자리정책담당관 사회적경제팀으로 문의하면 된다.

박성수 송파구청장은 “이 프로젝트를 통해 송파 사회적기업이 지역사회의 문제를 해결하는 주체로써 사회적·경제적 가치를 혁신적으로 실현할 수 있도록 적극 지원하겠다”며 “포스트 코로나 시대를 대비, 송파구민의 삶의 질을 높일 수 있도록 우수한 기업들의 많은 참여를 부탁한다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr