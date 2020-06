'조폭마누라' 배우 최은주, 피트니스 모델로 변신한 모습 공개

[아시아경제 김슬기 인턴기자] 배우에서 헬스 트레이너로 전직한 최은주가 피트니스 대회에 등장했다.

28일 오후 방송된 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀귀'(당나귀)에는 피트니스 대회에서 비키니쇼트 부문에 도전한 최은주의 모습이 전파를 탔다.

이날 방송에서 최은주는 화려한 비키니를 입고 등장해 여유있는 모습으로 그동안 준비한 모습을 가감없이 보여줬다.

이후 인터뷰에서 최은주는 "대회를 뛸 때 부담이 많이 된다. 목숨 걸고 준비했다"라며 "양치승 관장님 생각이 많이 났다. 가장 고마운 분. 배우로서 살면서 아무도 찾아주지 않고 지치고 힘들 때 다른 길을 알려주셨고 할 수 있다는 마음을 먹게 해주셔서, 지금까지 잘 이끌어 주셔서 너무 감사드린다"라고 말했다.

한편 최은주는 1996년 존슨앤드존슨 '깨끗한 얼굴을 찾습니다' 대회에서 수상하며 연예계에 데뷔했다. 이후 영화 '조폭마누라','마법의 성','가문의 위기','달콤한 거짓말'과 드라마 '허준','TV소설 순옥이','마녀 유희'등에 출연하며 이름을 알렸다.

김슬기 인턴기자 sabiduriakim@asiae.co.kr