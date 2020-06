강남인강 10분 ‘원픽’ 강의 공개

최신 출제경향 반영한 국어·수학·영어·사회·과학 총 70개 … 니즈 파악한 맞춤형 콘텐츠

[아시아경제 박종일 기자] 강남구(구청장 정순균) 인터넷수능방송(이하 강남인강)이 중고등부 강좌 핵심내용을 추려 10분 내외로 제작한 ‘원픽(ONE PICK)’ 강의를 지난 24일부터 제공 중이다.

이번 강의는 최신 수능 및 모의고사 출제경향을 반영한 900여개 국어·수학·영어·사회·과학 강좌 중 강남인강 강사가 직접 뽑은 핵심 내용을 재편집한 것으로 중고등부 각 35개씩 총 70개가 제공된다.

또 ▲1,2차 언택트 고입?대입 입시설명회 ▲6월18일 수능대비 모의평가 해설?분석 특강도 강남인강 홈페이지에서 누구나 회원가입 없이 무료로 시청할 수 있다.

강남인강 관계자는 “이번 강의는 학생들의 니즈를 파악한 맞춤형 콘텐츠로, 족집게 랜선 강의로 마무리 개념정리에 큰 도움이 될 것”이라며 “함께하고 배려하고 존중하는 ‘미미위 정신’으로 코로나19로 인한 학습공백 해소에 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 강남인강은 내달 19일까지 ‘학교생활의 소중함’, ‘우리 반 친구’ 등을 주제로 ‘우리 학교 자랑 영상 공모전’을 진행 중이다. 구는 10개 작품을 최종 선정해 120만원 상당의 문화상품권을 증정한다. 자세한 사항은 강남구청 교육지원과로 문의할 수 있다.

