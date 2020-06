'박애·봉사·애국 빛났다'…이길여 가천대총장 '라이온스 인도주의상' 수상

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 이길여 가천대학교 총장이 올해 '라이온스 인도주의상(Lions Humanitarian Award)' 수상자로 선정됐다.

라이온스 인도주의상은 국제라이온스협회가 뛰어난 인도주의 활동을 펼친 개인이나 단체에 수여하는 영예로운 상이다. 라이온스협회는 인도주의 활동을 적극적으로 전개할 수 있도록 지원하기 위해 수상자에게 25만달러(한화 3억원)를 부상으로 준다.

라이온스협회는 '박애ㆍ봉사ㆍ애국'의 기치를 내걸고 의료봉사와 인재 양성을 위해 헌신한 이길여 총장을 수상자로 선정하고 29일 오후 2시 서울 중구 장충동 남산제이그랜하우스에서 시상식을 개최한다고 밝혔다.

이 총장은 마더 테레사 수녀(Mother Teresaㆍ1986), 지미카터 전 미국대통령(Jimmy Carterㆍ1996), 노벨평화상 수상자인 무하마드 유누스(Muhammad Yunusㆍ2008), 데니스 무퀘게(Denis Mukwegeㆍ2019) 등에 이어 47번째 수상자가 됐다.

올해 시상식은 당초 세계 각국의 라이온스회원 2만 여명이 참석한 가운데 싱가포르에서 열릴 예정이었으나 코로나 19 여파로 한국으로 장소가 변경됐다.

이 총장은 1957년 서울대학교 의과대학을 졸업한 뒤 1958년 인천에서 이길여산부인과를 개원한 뒤 ▲보증금 없는 병원 ▲자궁암 무료검진 ▲무의촌 의료봉사 ▲의료 취약지 병원 운영 ▲해외 심장병 환자 초청 무료수술 등 의료 봉사와 나눔을 실천해왔다.

특히 이 총장은 인재양성에도 적극 나서 1997년 가천의과대학을 설립한 데 이어, 4개 대학을 통합해 2012년 가천대학교를 출범시켰다. 또 뇌과학연구원과 이길여암ㆍ당뇨연구원, 바이오나노연구원 등 세계적 수준의 연구소를 세워 기초의학 발전에도 크게 공헌했다.

이 총장은 이날 시상식에 앞서 배포한 수상 소감을 통해 "일제 강점기에 태어나 나라 없는 설움을 겪고, 가난한 사람들이 제대로 된 치료 한 번 받지 못한 채 죽어가는 것을 보며 의사가 되기로 결심했다"며 "이번 수상을 계기로 초심으로 돌아가 평생 소외된 환자들을 돌보고, 좋은 인재를 양성하며 기초의학 발전을 위해 더 노력하겠다"고 약속했다.

이 총장은 이번 수상을 계기로 가천대 길병원과 국제라이온스협회 공동으로 '가천-국제라이온스협회 의료봉사단'을 설립하고, 상금 전액을 출연해 세계 각국의 선천성 심장병 어린이와 국내 외국인 근로자 가정의 이른둥이 치료 등을 지원하겠다고 밝혔다.

라이온스협회는 1917년 미국 시카고 사업가인 멜빈 존스(Melvin jones)가 '성공한 사람들의 사회봉사'를 촉구하며 창설해 세계 각지의 유력한 실업가와 직업인을 회원으로 하는 국제적인 사회봉사단체다. 현재 세계 200여 국, 4만8000개 단위 조직과 140만 여명의 회원이 활동하고 있다.

