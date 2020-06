美, 5G통신이어 중국산 검색장비도 경계

화웨이 장비 이어 보안검색장비 뉴텍 규제 시도

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국이 유럽 동맹국을 상대로 중국 국영 보안검색장비 업체인 '뉴텍'을 퇴출 시키려고 압박하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 28일(현지시간) 보도했다.

이번 조치는 미국의 관심이 화웨이나 ZTE와 같은 중국 통신장비업체에서 타 분야로까지 확산됐다는 점에서 상당한 의미를 지니고 있다는 평가가 나온다.

WSJ은 미국이 백악관 국가안보회의(NSC) 등의 주도하에 그리스, 헝가리, 이탈리아, 포르투갈, 독일 등 유럽 국가들을 대상으로 뉴텍 배제 압박 캠페인을 펼치고 있다고 전했다. 뉴텍은 공항과 항만, 국경 등에서 화물 및 승객 검색 장비를 제조하는 업체다.

WSJ에 따르면 미국은 뉴텍 장비를 통해 수집된 각종 화물 목록은 물론 지문 및 여권 등 개인정보가 중국 당국으로 넘어갈 수 있다고 우려하고 있다.

뉴텍은 후진타오 전 중국 국가주석의 아들인 후하이펑이 경영을 하기도 했고 지난해에는 중국 국영 원전회사인 중국핵공업집단공사가 뉴텍 모회사의 최대 주주가 된 것으로 전해졌다.

미 국무부가 최근 작성한 자료에 따르면 뉴텍은 유럽내 12개 이상의 국가에서 사용되고 있다. 핀란드는 미국의 압박에도 불구하고 최근 러시아와의 국경에 설치할 화물 검색대 제공업체로 뉴텍을 선정했다.

뉴텍측은 미국 정부의 의심에 대해 부인했다고 WSJ은 전했다. 자신들은 개인정보를 보관하지도 않고 정부의 지원이나 지시를 받지도 않는다는 입장이다.

