'한다다' 이상엽, 첫사랑 고백 거절…이민정에게 흔들리나(종합)

[아시아경제 김정호 기자] 이상엽이 전처 이민정에게 흔들리는 모습이 공개됐다.

28일 방송된 KBS 2TV 주말드라마 '한 번 다녀왔습니다'(이하 '한다다')의 55·56회에서 윤규진(이상엽 분)은 전처 송나희(이민정 분)에게 흔들리는 모습, 첫사랑 손성윤의 마음을 거절하는 모습이 전파를 탔다.

이날 장옥분(차화연 분)은 남편 송영달(천호진 분)과 강초연(이정은 분)의 불륜을 오해 호텔을 급습했다. 하지만 송영달이 그동안 후원했던 아이들이 자리를 마련한 사실을 알고 충격을 받았다.

귀가한 송영달과 장옥분은 부부싸움을 벌였다. 송준선(오대환 분) 송가희(오윤아 분) 송나희 송다희(이초희 분)가 "엄마 아빠가 여자 때문에 싸우는 걸 다 본다"고 놀랐다.

윤규진은 병원에서 전처 송나희와 이정록(알렉스 분)이 키스하는 듯한 모습을 보고 고개를 돌려 버렸다. 하지만 자꾸 그 모습을 떠올리다가 감기몸살로 앓아눕기까지 했다. 정작 송나희는 이정록이 다가오자 "미안하다"며 키스를 거부했던 상황이 진행됐다.

윤재석(이상이 분)은 윤규진 상태를 알렸고, 송나희에 첫사랑 유보영(손성윤 분)까지 윤규진을 걱정했다.

송영달 장옥분 부부는 상인회 댄스시간에도 서로의 발을 밟고 밀치며 몸싸움을 벌였다. 강초연은 자신 때문에 두 사람이 부부싸움을 한 사실을 알고 신경 썼다. 강초연은 장옥분에게 자신이 양치수(안길강 분)를 좋아해 송영달이 다리를 놔주려 했지만 양치수에게 여자가 생겨 놓쳤다고 털어놨다. 장옥분은 그 말을 듣고 오해를 완전히 풀었다.

유보영은 죽을 사서 윤규진 집까지 찾아갔고, 송나희가 미리 죽을 사서 문 앞에 두고 간 걸 보고도 전하지 않았다. 하지만 윤규진은 유보영이 챙겨준 죽을 먹고 자다가 "나희야 불 좀 꺼줘"라고 잠꼬대 했다. 최윤정(김보연 분)은 뒤늦게 전화를 받지 않는 두 아들을 찾아왔다가 윤규진이 아팠던 사실을 알고 걱정이 앞섰다.

장옥자(백지원 분)는 언니 장옥분을 통해 강초연이 양치수를 좋아한 사실을 알고 미안해했다. 장옥분이 양치수에게 뜨거운 커피를 쏟자 과하게 걱정하다 연애를 들켰다. 송가희는 박효신(기도훈 분)에게 걸려온 '아버지' 전화를 대신 받았다가 갈등을 빚었다. 마침 박효신을 찾아온 부친은 "몸 굳으면 유도 복귀 못한다"고 설득했지만 박효신은 거절했다.

성현경(임정은 분)은 전남편 송준선의 재결합 제안을 받아들이려 했지만 송준선이 딸 송서진(안서연 분)을 데리고 스턴트 촬영을 갔다가 송서진이 다쳤고 "아빠 말고 스턴트맨으로 살아라"며 반지를 건넸다. 윤규진은 유보영이 냉장고 먹거리까지 챙겨주려 하자 "아직 누구에게 마음 주지 못할 거 같다"고 말했고, 유보영은 "송선생님 때문이냐"고 질문했다.

송다희는 편입한 학교에 다니기 시작했다. 강초연은 동생들에게 "요새 악몽만 꾼다"며 꿈자리가 뒤숭숭하다고 전했다. 그와 함께 연홍(조미령 분)이 강초연을 또 찾아오자마자 시장에서 배달하던 사람과 부딪치며 대형사고를 치는 모습이 갈등을 예고했다.

한편, 한 번 다녀왔습니다는 매주 토·일요일 오후 7시 55분 방송된다.

김정호 객원기자 kim90@asiae.co.kr