'당나귀 귀' 치킨사업 안정환, 창업 고민한 현주엽에게 건넨 조언

[아시아경제 김정호 기자] 축구 국가대표 출신 안정환이 전 농구 감독 현주엽에게 창업과 관련해 조언을 건넸다.

28일 오후 방송된 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'에서는 현주엽이 안정환을 만나 요식업 창업의 고민을 건넸다.

이날 안정환은 현주엽에게 "(요식업 창업) 하려고 하면 자기만의 시그니처가 있어야 한다. 소스라든지"라며 독창적인 메뉴가 필요하다고 말했다.

안정환은 현재 치킨 사업을 운영 중이다. 그는 '치킨선수'란 이름의 치킨 브랜드 모델로 활동 중이다.

이날 송훈 셰프의 고기를 맛본 현주엽은 "굉장히 부드럽다"라며 "소만 생각했는데 돼지도 고려해야겠다"라고 감탄했다.

창업 선배인 안정환은 "소고기는 단가 때문에 접근성이 떨어질 수 있다. 돼지는 저렴한데 이렇게 퀄리티 좋으면 이걸 찾겠다"고 조언했다.

더불어 송훈 셰프는 "제 고깃집 분점을 따로 내는 건 어떠냐"고 제안했다. 그러나 현주엽은 "몇 번 더 먹어보려고 한다"라고 선뜻 제안을 받아들이진 않았다.

이후 제작진과의 인터뷰에서 현주엽은 "소고기만 생각했는데 돼지고기도 당연히 고려해야 할 것 같다. 갈비탕, 갈비찜도 생각난다. 생각이 많아질 수밖에 없다"라고 갈등하는 모습을 보였다.

한편, 사장님 귀는 당나귀는 매주 일요일 오후 5시 방송된다.

