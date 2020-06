[오늘날씨] 장마 다시 시작…서울 낮 최고 29도

[아시아경제 박희은 인턴기자] 29일은 전국이 흐려지다가 오후에는 전국적으로 장맛비가 내리겠다.

기상청은 "전국적으로 중국 상해 북쪽에 위치한 정체전선 상에서 발달하여 동북동진하는 저기압의 영향을 받겠다"고 밝혔다.

비는 아침에 제주도에서 시작돼 오후부터 남부지방과 충청도, 밤에는 서울·경기 남부와 강원 남부까지 확산될 전망이다.

예상 강수량은 남해안과 지리산 부근, 제주도 30∼80㎜(제주도 남부와 산지 120㎜ 이상), 남부 지방·강원 영동 20∼60㎜, 서울·경기 남부·강원 영서 남부·충청도 5∼20㎜로 예측된다.

아침 최저기온은 18∼21도, 낮 최고기온은 22∼30도다.

지역별 아침 최저기온은 △서울 21도 △인천 20도 △춘천 20도 △강릉 19도 △대전 20도 △대구 20도 △부산 20도 △전주 20도 △광주 21도 △제주 22도로 예상된다.

낮 최고기온은 △서울 29도 △인천 27도 △춘천 30도 △강릉 26도 △대전 28도 △대구 28도 △부산 26도 △전주 28도 △광주 26도 △제주 27도로 예측된다.

미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음'∼'보통' 수준으로 관측됐다.

