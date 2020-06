[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주에서 지난 27일 60대 부부가 코로나19 확진 판정을 받은 데 이어 확진자가 1명 추가 발생했다.

28일 광주광역시에 따르면 이날 오후 30대 여성인 A씨가 코로나19 광주 38번째 확진자로 분류됐다.

A씨는 전날 영국에서 오후 2시 30분 인천공항을 통해 입국했다. 해외입국자 전용버스를 이용해 오후 5시 20분 광명역에 도착, 전용 KTX로 오후 8시 28분 광주 송정역에 도착했다.

곧바로 광주시 전용버스로 오후 9시 광주소방학교생활관으로 이동했다.

시 지침에 따라 이날 오전 10시 검체를 채취, 오후 3시께 확진 판정을 받았다.

A씨는 특별한 증상은 없으며 모든 동선 내 마스크를 착용한 것으로 알려졌다.

광주시는 A씨를 빛고을 전남대학교 병원으로 이송하고 방역소독을 진행할 방침이다.

