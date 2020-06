수원 중앙침례교회 3명 코로나 확진…왕성교회 총 27명

[아시아경제 이진규 기자] 서울과 경기도 안양 지역 교회에 이어 수원의 대형교회에서도 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 잇달아 나오고 있다.

중앙방역대책본부(방대본)는 28일 낮 12시 기준 수원 중앙침례교회와 관련해 교인 2명과 교인가족 1명 등 신규 확진자 3명이 발생했다고 밝혔다.

수원 중앙침례교회는 교인이 9000여 명에 달하는 대형교회다. 확진자가 코로나19 증상 발현 전후로 예배에 참석한 날이 4차례나 돼 감염자가 더욱 늘어날 가능성이 높은 상황이다. 확진자들은 지난 17일, 19일, 21일, 24일 예배를 봤고, 이들 날짜에 예배에 참석한 교인은 모두 717명이다.

서울 관악구 왕성교회 확진자는 전날보다 8명 증가해 모두 27명(서울 23명·경기 4명)이다. 왕성교회 교인 수는 1700여 명 규모다. 경기 안양시 소재 주영광교회(교인 80명)에선 7명이 늘어 누적 확진자는 18명이 됐다.

서울 관악구 방문판매업체 리치웨이와 관련해 격리 중이던 접촉자 2명이 추가로 감염돼 누적 확진자가 207명(방문자 41명·접촉자 166명)으로 늘었다. 지역별로 보면 서울 119명, 경기 57명, 인천 24명, 강원 4명, 충남 3명 등이다.

대전 방문판매업체 관련 확진자도 전날보다 3명이 추가돼 지금까지 모두 78명(방문자 35명·접촉자 43명)이 확진됐다.

서울 강남구 역삼동 소규모 모임 관련 확진자도 전날보다 2명이 추가돼 누적 확진자는 13명(서울 8명·경기 4명·울산 1명)이 됐다. 경기 성남 수정구 이웃모임 감염자도 1명이 늘어 지금까지 총 7명이 양성 판정을 받았다.

서울 여의도 한강 야외주차장에서 모임을 가졌던 자동차 동호회와 관련해선 자가격리 중이던 유증상자 1명이 추가 감염돼 누적 확진자는 6명으로 증가했다.

이진규 기자 jkme@asiae.co.kr