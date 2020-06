비건을 지향하는 사람들의 모임인 비지모 회원들이 28일 서울 광화문 광장에서 동물해방, 동물권리를 촉구하는 퍼포먼스를 갖고 있다./윤동주 기자 doso7@

