김두관, 인국공 논란에…“공사 취준생 목표 보안검색직원 아냐”

김두관 "조금 더 배웠다고 임금 2배 더 받는게 불공정"

하태경 “더운 여름에 청년들 분노 유발 정도껏 하라"

[아시아경제 임춘한 기자] 김두관 더불어민주당 의원은 28일 인천국제공항공사(인국공) 보안검색요원 정규직 전환 논란과 관련해 "하태경 미래통합당 의원의 앞뒤 자르고 교묘하게 비틀어 멀쩡한 사람 바보 만드는 솜씨가 조선일보를 능가한다"고 비판했다.

김 의원은 이날 페이스북에서 "저는 평균 연봉 9100만원 정도로 설계된 인국공에 입사하려고 토익, 컴활, NCS를 끌어안고 취업재수를 마다 않는 취준생들의 목표가 이번에 인국공에 정규직으로 채용돼 대략 연봉 3500만원 정도를 받게될 보안검색 직원은 아니지 않느냐고 물은 것"이라며 이같이 말했다.

김 의원은 "공사 취준생들이 합격해서 일할 분야도 아니고 자기들 몫을 빼앗는 것도 아닌데 왜 이분들의 직고용과 정규직화를 반대하느냐고 문제제기를 한 것"이라고 밝혔다.

김 의원은 "답답한 마음으로 시간나면 한 번 보시라고 학습교재를 만들었다"며 하 의원과의 설전을 시간 순으로 정리해 제시했다.

앞서 김 의원은 지난 26일 “조금 더 배우고 필기시험에 합격해서 정규직이 됐다고 비정규직보다 2배가량 임금을 더 받는 것이 오히려 불공정”이라며 “20만명이 넘는 사람들이 국민청원에 서명한 것은 정부의 공공부문 정규직 전환 정책을 공격하려는 조중동의 가짜 뉴스 때문”이라고 주장했다. 이에 대해 하 의원은 "연봉 3500만원 정규직이 나쁜 일자리라는 인식에 혀를 내두를 수밖에 없다"며 "안 그래도 더운 여름에 청년들 분노 유발 정도껏 하라"고 지적했다.

