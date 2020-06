'불굴의 의지'로 김인호 서울시의회 의장 당선된 비결?

10대 의회 의장 선거 출마했으나 패배후 2년 동안 한결같은 자세로 초선 의원들 중심으로 집중적으로 파고드는 성실성 바탕 상당한 표차로 역전 이뤄낸 김인호 의장 이끈 제10대 서울시의회 후반기 의회 운영 관심 집중

[아시아경제 박종일 기자] 선거는 뚜껑을 열어봐야 안다.

만고의 진리다.

이번 서울시의회 의장 선거 결과에 딱 맞는 말이다.

서울시의회는 지난 25일 본회의를 열어 김인호 의원을 10대 시의회 후반기 의장으로 선출했다. 재적 의원 110명 중 105명이 참석한 가운데 무기명으로 의장 선거를 진행한 결과 김 의장 당선자는 99표를 얻어 당선됐다.

부의장 선거에서는 김기덕(더불어민주당·마포구4) 의원이 투표 참여 인원 100명 중 95표를, 김광수(더불어민주당·도봉구2) 의원이 투표 참여인원 102명 중 95표를 얻어 각각 부의장에 당선됐다.

이에 따라 7월1일부터 서울시의회는 ‘김 의장 시대’가 열리게 됐다.

이에 앞서 김 의장은 같은 3선인 최웅식 의원과 서울시의회 의장 후보 자리를 놓고 치열한 경쟁을 펼쳤다.

2년전 10대 시의회 전반기 의장 후보전에 이어 두 번째 경합을 벌였다.

이번 선거에서 김 의장은 더불어민주당 의원들 대상 경선에서 58표를 43표를 얻은 최 의원을 15표차란 큰 차이로 눌렀다.

몇 달전까지만 해도 최 의원이 당선될 것이라는 전망이 우세했다. 서울시의원 뿐 아니라 서울시 공무원, 소위 지자체 공무원들 사이에서도 이런 전망이 우세했다.

왜 일까?

재선·삼선 의원들이 최 의원을 미는 숫자가 많았기 때문이다.

그러나 더불어민주당 소속 서울시의원 102명 중 초선이 77명이란 점을 간과한 예측이었다.

이번 선거는 결국 '초선들의 반란'으로 풀이된다.

◆초선들 집중 공략 적효!

김인호 의장은 지난 2년간 초선들을 대상으로 조용하면서도 인간적인 자세로 다가갔다.

김 의장은 전반기 의장 선거 1차전에서 1위를 했지만 신원철 현 의장에게 떨어진 최 의원에 비해 조직적 열세임에도 불구하고 2년 내내 한결같은 자세로 의원들에게 접근했던 것으로 알려졌다.

전남 영암에서 초등학교 4학년에 부모님과 함께 상경, 안 해본 일이 없을 정도로 고생을 하면서도 검정고시를 통해 서울시립대 박사과정까지 마친 성실함과 뚝심을 보이며 살아온 저력을 선거전에서도 잃지 않았다.

특히 의리를 중시해 한 번 맺은 인연은 소중하게 여기는 나름의 인간관계론을 바탕으로 의원 마음을 파고들었다.

이런 가운데 선거전이 본격화하면서 이은주 정지권 정진철 강동길 의원 등 의회내 비교적 평이 좋은 의원들과 함께 의원 개개인을 집중 설득했던 것이 효과를 본 것으로 분석된다.

◆의원 1명 1명 공약집 확보 성의 보여

게다가 김 의장은 의원들 공약집을 모두 확보해 내는 성의를 보였다.

역대 어느 의장 선거에서 이처럼 의원 개개인 공약집을 확보해 의원들 공약을 돕겠다는 후보는 볼 수 었었다.

이런 점 때문에 의원들은 김 의장에게 하나 둘 마음의 문을 열기 시작했던 것으로 알려졌다.

특히 김 의장은 8대 의회 기획경제위원장, 9대 의회 부의장 등 탄탄한 경력 관리를 해놓은 것도 승리의 요인으로 보인다.

김 의장은 ▲의원이 직접 뽑는 지원관 배치 ▲정책 개발비·월정 수당·국내외 여비 증액 ▲의원 공약 달성을 위한 현장 시의회 가동을 약속했다.

◆ ‘견제론’과 ‘대세론’ 구도 싸움서 승리

막판 선거전의 승패를 가른 것은 바로 견제론.

영등포구 출신 김정태 의원이 의회 운영위원장 후보로 확정되면서 최 의원이 의장까지 되면 “영등포가 다 해먹겠네”라는 부정적 여론이 확산됐다.

바로 최 의원에 대한 견제론이 먹힌 것이다.

선거전에서 구도는 선거 종반에서 무엇보다 중요한 변수가 될 수 있다는 것을 이번 선거에서 보여주었다.

내공이 누구에 비해 탄탄한 김인호 의장이 현장과 정책 중심의 의정상을 정립함으로써 서울시민들로부터 신뢰받는 서울시의회를 만들어낼지 주목된다.

