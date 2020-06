물류센터 비상…이마트24 양지물류센터서 확진자 발생

[아시아경제 이승진 기자] 이마트24는 경기도 용인시에 위치한 양지상온물류센터 근무자 1명이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다고 27일 밝혔다.

이마트24는 상품 분류업무를 담당하는 직원이 코로나19 양성 판정을 받은 사실을 26일 통보받고 즉시 상온센터를 폐쇄했으며, 방역 조치에 들어갔다. 상온센터에는 총 84명이 근무했다.

또 인접한 저온센터도 예방차원에서 선제적으로 폐쇄조치 및 근무자 자택대기를 진행했으며, 가맹점에도 이같은 사실을 공지했다고 이마트24는 전했다.

확진 판정을 받은 근무자는 상시 진행됐던 발열 확인에서 증상이 나타나지 않은 것으로 전해졌다.

양지상온물류센터는 이마트24의 물류를 대행하는 위탁물류센터로 이마트24 직원은 없는 것으로 알려졌다.

특히 이번 폐쇄조치로 양지 센터를 통해 이날 상품 입고 예정이었던 가맹점(상온 301점, 저온 755점)에 대해서는 상품 공급이 차질을 빚게 됐다.

이에 이마트24는 양지센터 업무 정상화가 이루어질 때까지 사전 준비된 시나리오에 따라 이마트24 타물류센터(남양주·평택·용인·화성)를 통해 가맹점에 상품이 최대한 지체없이 공급될 수 있도록 할 방침이다.

이마트24 관계자는 "그동안 코로나19 예방을 위한 활동을 진행해 왔으며, 앞으로도 더욱 강화된 지침을 통해 추가 감염이 일어나지 않도록 최선을 다하겠다"고 설명했다.

