서울시, 코로나 확진자 오후 13명 추가…왕성교회 집단감염 여전

[아시아경제 이동우 기자] 서울시는 26일 오후 6시까지 서울의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 13명 추가돼 누계 1280명이 됐다고 밝혔다.

이날 확진자를 감염 경로별로 보면 집단감염이 발생한 관악구 왕성교회 관련이 7명(누계 14명), 강남구 역삼동 모임 관련이 3명(누계 7명), 해외 유입이 1명(누계 299명)이다. '기타'로 분류된 확진자는 2명(누계 291명)이다.

왕성교회에서는 서원동 거주 31세 여성(관악 90번)이 24일 처음으로 확진된 이후 관련 감염자가 잇따르고 있다. 이 관악 90번 환자는 18일 교회 성가대 연습에 참석하고, 19∼20일 경기도 안산시 대부도에서 열린 교회 MT에 참여한 후 21일 성가대에서 찬양을 한 것으로 확인됐다.

서울과 경기 등 각 지역 방역당국이 공개한 내용에 따르면 25일 7명이 추가로 양성 판정을 받은 데 이어 26일 서울에서만 7명이 확진됐다.

왕성교회 관련 환자 중에는 서울 서대문구 소재 이대부고 교사와 종로구 소재 포시즌스호텔 사우나 직원도 포함돼 있어 연쇄감염이 발생할 우려도 있다.

이날 서울 자치구별 발표에 따르면 관악구와 동작구, 동대문구, 중랑구 등에서 신규 확진자가 나왔다.

