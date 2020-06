[아시아경제 이동우 기자] 최근 불이 난 경북 포항에 위치한 포스코 포항제철소 공장에서 복구 작업에 투입된 직원 1명이 다쳤다.

26일 포스코에 따르면 이날 오후 2시께 포항제철소 스테인리스스틸 소둔산세 공장에서 크레인 관련 작업을 하던 작업자 2명 중 1명이 가슴에 타박상을 입었다. 이 직원은 즉시 병원으로 이송돼 치료를 받고 있다.

포스코 측은 부상자의 상태가 경미하다고 설명했다. 부상자는 지난 13일 불이났던 공장에서 복구 작업에 투입됐던 작업자다. 소둔산세는 스테인리스강을 가공하는 공정 중 일부다.

앞서 소둔산세 공장에서는 대수리 기간인 지난 13일 낮 불이 2시간 만에 소방당국이 진압했다.

