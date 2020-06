장수군, 코로나19 극복 희망 일자리사업 참여자 ‘모집’

[아시아경제 호남취재본부 고달영 기자] 전북 장수군이 공공 일자리 제공으로 생계지원과 지역 경제에 활성화를 위한 희망 일자리 사업 참여자 114명을 내달 3일까지 모집한다.

참여 신청은 저소득 취약계층 뿐 만 아니라 일자리가 없는 만 18세 이상 장수 군민이면 누구나 참여 가능하다.

특히 지역경제 침체로 생계지원이 필요하거나 코로나19로 실직 또는 휴·폐업한 자, 청년 등을 우선 선발한다.

참여 신청은 다음 달 3일까지 주소지 읍·면사무소를 방문해 접수하면 되며, 최종 선발자는 내달 10일에 발표될 예정이다.

일자리 사업자로 선정 될 경우 7월 13일부터 12월 12일까지 생활 방역 지원, 골목 상권과 소상공인 회복 지원, 공공 휴식공간 개선, 긴급 공공 업무 지원 등에 배치돼 근무하게 된다.

근무 기간 및 시간은 최대 5개월 간이며 주 5일제로 15~30시간 이내 근무를 원칙으로 최저 시급이다.

장영수 군수는 “코로나19 장기화로 어려움에 처한 소상공인, 취약계층 등에 대한 경제지원으로 주민들의 일상이 빠르게 회복될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 고달영 기자 gdy4832@asiae.co.kr