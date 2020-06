양산시 ‘스마트 도서관’ 내달 1일부터 운영

신분증으로 도서대출 가능한 U-도서관 … 지하철 양산역에 설치

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 양산시 시립도서관은 7월 1일부터 ‘스마트 도서관’ 운영을 시작한다.

스마트 도서관이란 기기 내 소장도서를 이용자가 자유롭게 대출·반납할 수 있는 시스템으로 부산지하철 2호선 양산역사에 설치된다.

이번 사업은 2020년도 U-도서관 서비스 지원 대상 공모사업에 선정돼 국비 5000만원과 시비 5000만원을 투자해 이루어졌다.

6월 말일까지 시험운영을 통해 성능 및 문제점 등을 개선한 뒤 정상운영을 할 계획이다.

스마트 도서관은 인기·신간 도서 400여권을 소장해 1인 최대 2권 기간은 14일로 양산시 통합독서회원카드 및 신분증으로 대출할 수 있다.

독서회원이 아닐 경우, 신분증으로 휴대폰 인증과 비밀번호 설정을 통해 회원가입 후 바로 이용할 수 있다.

대출한 도서는 스마트 도서관에서만 반납할 수 있으며, 운영시간은 5시~24시까지로 지하철 운행시간과 맞추어 연중무휴로 운영된다.

시립도서관 관계자는 “바쁜 현대인에게 더욱 효율적인 독서환경을 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있다”며 “앞으로도 시민 편의를 위한 문화생활을 누릴 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 밝혔다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr