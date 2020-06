이승로 성북구청장, '성북천 아저씨'로 불린 사연

이승로 성북구청장, ‘성북천 아저씨’로 불리며 주민 사이 화제...직접 성북천 ‘치유화단’ 가꾸고 성북천 정화활동 ..."코로나19 확산 등 다양한 스트레스 상황에 놓인 성북구민에 힐링 주고파 시작"

[아시아경제 박종일 기자] 성북천을 지극정성으로 가꾸는 한 남자가 화제다. 바로 ‘성북천 아저씨’를 자처하는 이승로 성북구청장.

이 구청장의 하루 일과는 성북천에서 시작한다. 출근 길 성북천 바람마당에 조성한 '치유화단'에 물을 주는 일이다. 출근 복장도 아예 트레이닝 바지에 운동화 차림으로 ‘물주기 전용’이다. 식물 종류에 따라 양도 세심하게 조절한다.

'치유화단'은 지난 3월 성북구가 신종 코로나바이스감염증(코로나19) 확산, 지역경제 어려움 등 다양한 스트레스 상황에 놓인 성북구민을 위해 조성성북천변 바람마당에 조성한 화단이다. 40㎡ 공간에 제주목향, 산앵도 등 관목류와 천일홍, 델피니움 등 초화류 25종 모두 2700본을 심었다.

이 구청장의 지극정성 덕분에 화단은 형형색색 싱그러운 꽃과 풀로 가득하다. 자연스레 성북구의 '핫플레이스'가 됐다. 운동하러 나왔다가 발길을 멈추고 식물을 감상하는 어르신, 화려한 꽃을 배경으로 사진을 찍는 연인, 화단을 감상하러 일부러 외출 나온 가족 등 많은 주민의 사랑을 받고 있다.

트레이닝복에 운동화 차림으로 화단에 물을 주는 이 구청장을 "아저씨"라고 부르며 꽃 이름을 묻는 주민도 많다. 이 구청장은 친절하게 천일홍, 일일초, 버베나, 델피니움, 세이지 등을 알려주고 습성도 설명한다. 매일 아침 만나도 이 구청장을 '성북천 그 아저씨'로 아는 주민도 많다.

이 구청장이 애지중지 하는 또 하나는 성북천이다. 성북천은 성북동 북악산에서 발원해서 청계천으로 합류하는 생태하천으로 수변에 갯버들, 수크령, 풀억새 등 식물 군락이 형성돼 있다. 왜가리, 백로, 야생오리 등 다양한 조류도 서식한다.

이 구청장은 정기적으로 성북천 정화활동을 펼친다. 무릎까지 오는 장화를 신고 빗자루를 쥔 차림으로 성북천ㅇ에 직접 들어가 돌이끼를 닦거나 천변 쓰레기를 줍기도 한다. 성북천과 인접한 삼선·동선·안암·보문동 주민과 돈암초 ‘아름다운 봉사단’ 등이 함께 한다.

땀을 비 오듯 쏟아내면서도 누구보다 열심히 유해식물을 제거하고 바위에 엉겨 붙은 돌이끼를 닦아내는 모습에 주민 사이에서는 이 구청장의 유별난 성북천 사랑이 화제가 되기도 한다.

"성북천을 왜 그렇게 쓸고 닦느냐"는 주민 질문에 이 구청장은 “주민들이 성북천에서 잠시라도 힐링하고, 코로나19 극복 의욕과 희망을 충전하길 바라는 마음"이라고 답했다.

실제 성북천을 찾는 주민 다수는 사회적 거리두기에 대한 피로감을 덜기 위해 성북천을 걷고 있으며 힐링 효과가 크다고 입은 모은다. 이 구청장은 “더욱 쾌적하고 아름다운 성북천을 주민들이 만끽할 수 있도록 앞으로도 성북천 아저씨로 남겠다”면서 “장마철이 시작된 만큼 주민들이 성북천을 안전하게 이용할 수 있게 세심하게 관리를 하겠다”고 했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr