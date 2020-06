6월 26일 코스닥, 0.22p 오른 750.58 마감(0.03%↑)

2020년 06월 26일 코스닥 지수는 0.22p (0.03%) 상승한 750.58로 마감했습니다.

금일 코스닥 주요 상승 종목은 씨에스베어링 씨에스베어링 297090 | 코스닥 증권정보 현재가 13,050 전일대비 3,000 등락률 +29.85% 거래량 4,771,294 전일가 10,050 2020.06.26 15:30 장마감 close , 동국S&C 동국S&C 100130 | 코스닥 증권정보 현재가 5,310 전일대비 1,220 등락률 +29.83% 거래량 69,359,735 전일가 4,090 2020.06.26 15:30 장마감 close , 화진 화진 134780 | 코스닥 증권정보 현재가 500 전일대비 94 등락률 +23.15% 거래량 4,977,595 전일가 406 2020.06.26 15:30 장마감 close 이며, 코스닥 주요 하락 종목은 테라셈 테라셈 182690 | 코스닥 증권정보 현재가 3,650 전일대비 1,050 등락률 -22.34% 거래량 3,682,779 전일가 4,700 2020.06.26 15:30 장마감 close , 에프에스티 에프에스티 036810 | 코스닥 증권정보 현재가 29,000 전일대비 6,900 등락률 -19.22% 거래량 3,809,916 전일가 35,900 2020.06.26 15:30 장마감 close , 비트컴퓨터 비트컴퓨터 032850 | 코스닥 증권정보 현재가 12,600 전일대비 1,300 등락률 -9.35% 거래량 7,014,419 전일가 13,900 2020.06.26 15:30 장마감 close 입니다.

아경봇 기자 r2@asiae.co.kr