속보[아시아경제 강나훔 기자] 문재인 대통령은 26일 장관급인 국민권익위원장에 전현희(56) 전 더불어민주당 의원을, 경찰청장에 김창룡(56) 부산지방경찰청장을 각각 내정했다.

또 한상혁(59) 방송통신위원회 위원장의 연임을 결정했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr