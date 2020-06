[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 산림청은 26일 화상회의로 ‘제9차 한국-뉴질랜드 정기 산림협력위원회’를 열었다고 밝혔다. 양국은 온라인 토론회 형식의 화상 토론회를 갖고 목재 산업정책 교류와 합법목재교육촉진 및 목재식별 공동연구, 산림산업 연구, ‘2021년 세계산림총회’ 등 다양한 산림현안을 논의했다. 정부대전청사에서 화상회의가 진행되고 있다. 산림청 제공

