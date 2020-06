휴넷, '4차 산업혁명 선도인력 양성과정' 교육생 모집

[아시아경제 김대섭 기자] 휴넷은 '4차 산업혁명 선도인력 양성과정'에 참여할 교육생을 공개 모집한다고 26일 밝혔다.

이번 4차 산업혁명 선도인력 양성과정은 고용노동부가 주관하고, 민간기업이 교육생 모집부터 교육 및 채용 연계 등 양성과정 전반을 담당한다. 이 교육과정은 4개월간 진행된다. 수강료는 국민내일배움카드만 있으면 100% 정부 지원으로 무료다.

휴넷은 4차 산업혁명 선도인력 양성과정 중 빅데이터 및 인공지능(AI) 기반의 '디지털 전략 전문가' 과정을 맡았다. 올해 8월17일부터 12월4일까지(총 455시간 수업)동안 서울 구로디지털단지 소재 휴넷캠퍼스에서 교육을 실시할 예정이다.

신청 기간은 올 8월9일까지다. 서류 및 면접 전형을 통해 총 24명을 선발한다. 취업준비생 및 구직자 등 국민내일배움카드를 발급받을 수 있는 대상이라면 누구나 신청할 수 있다.

조영탁 휴넷 대표는 "휴넷은 수년간 디지털 트랜스포메이션을 준비하며 관련 교육과정을 만들고 기업 컨설팅을 진행하고 있다"며 "이런 노하우를 바탕으로 4차 산업을 이끌어 갈 디지털 전문가를 양성하겠다"고 말했다.

