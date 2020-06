미샤, 6월 미샤데이…최대 반값 할인

[아시아경제 조유진 기자] 미샤가 30일까지 ‘미샤데이’를 실시한다고 26일 밝혔다.

이번 미샤데이에는 총 1200여 가지 인기 품목들이 최대 반값에 판매된다. ‘개똥쑥 진정 스팟팩(225ml/50매)’과 ‘개똥쑥 약산성 여성 청결제(210ml)’, ‘비타씨 플러스 잡티씨 탄력 앰플(30ml)’ 등 좋은 반응을 얻고 있는 신제품들을 30% 할인된 금액에 구매할 수 있다.

베스트셀러인 ‘초보양 비비크림 SPF30 PA++(50ml)’과 ‘초공진 수액(150ml)’, ‘초공진 유액(125ml)’ 등은 50% 저렴한 가격에 선보인다. ‘M퍼펙트 블랑 비비’, ‘데어루즈 시스루 벨벳’ 등 메이크업 제품들도 30% 할인율이 적용된다.

에이블씨엔씨 마케팅부문 이준성 전무는 “어려운 시기에 좋은 제품들을 저렴하게 체험해 볼 수 있도록 이번 행사를 준비했다”며 “고객들의 즐거운 쇼핑이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

이번 행사는 전국 미샤, 눙크 매장과 온라인 마이눙크닷컴에서 동시에 진행된다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr