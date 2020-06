'맛남' 백종원, 삼겹살+파프리카 신선한 조합 "맛, 건강 다 잡았다"

[아시아경제 강주희 인턴기자] 백종원이 파프리카를 살리기 위해 색다른 레시피를 선보였다.

25일 방송된 SBS '맛남의 광장'에서는 백종원과 농벤져스가 파프리카 농가에 힘을 보태기 위해 강원도 철원으로 향하는 모습이 그려졌다.

이날 김희철은 "전 파프리카가 수입되는 줄 알았다"고 말하며 놀라워했다. 김희철은 또 "전 어렸을 때 파프리카랑 피망이 같은 걸 줄 알았다"고 털어놨다.

이에 백종원은 "비슷하게 생겨서 헷갈리는 사람 많을 거다. 두께가 다르다. 피망은 색깔은 파란 것과 빨간 것 두 가지만 있다"고 설명했다.

파프리카 농가의 농민은 "파프리카는 익기 전에는 초록색이다. 익게 되면 노란색과 빨간색으로 나뉜다"라고 이야기했다.

백종원은 "요즘 시세가 어떻게 되냐"라고 물었고, 농민은 "5kg 한 박스에 원래 15만원 정도 했었는데, 지금은 4~5천원 한다"라고 말해 모두를 놀라게 했다.

파프리카는 국내 생산량의 3~40%가 일본으로 수출되는 효자 상품이었지만, 작년 일본의 무역보복과 신종 코로나바이러스 감염증 사태까지 발생하면서 수출에 큰 타격을 입었다.

일본 수출이 막히면서 국내로 생산량이 증가해 가격 하락과 산지 폐기까지 우려되는 상황이었다. 이에 백종원은 파프리카를 활용한 다양한 레시피 개발에 힘쓰겠다고 밝혔다.

특히 농민은 "메스르 때도 그랬다. 당시에는 다 폐기처분을 했었다. 씨앗 한 알에 500원인데.."라고 토로해 안타까움을 자아냈다.

이후 농민의 아내는 파프리카로 만든 주스와 잼을 준비해 시식을 권했다.

하지만 백종원은 "주스도 만들 수 있지만, 만들어 먹을 만한 맛은 아니다. 건강 말고도 다른 매력이 많다"며 "비타민은 날것으로 먹어야 한다고 생각하는데, 일례로 토마토는 기름에 볶아 먹으면 훨씬 흡수가 잘된다"며 파프리카를 삼겹살에 굽기 시작했다.

삼겹살에 구운 파프리카를 맛본 농민도 "훨씬 맛이 있다. 단맛이 나고 더 맛있다. 먹기가 훨씬 편하다"며 놀라워했고, 백종원은 "맛있으면서 건강하면 파괴력이 크다"라고 말해 공감을 자아냈다.

강주희 인턴기자 kjh818@asiae.co.kr