GS25, 양주시와 손잡고 복지사각지대 발굴 및 지원 나선다

[아시아경제 이승진 기자] GS25가 양주시와 손 잡고 위기 가정 발굴 및 지원을 위한 '복지 사각지대 발굴, 지원' 캠페인을 펼친다고 26일 밝혔다.

GS25는 양주시와 ‘복지 사각지대 발굴, 지원’을 위한 업무협약(MOU)을 통해 ▲적극적인 복지 사각지대 해소를 위한 홍보 활동 ▲위기 가구 확인 시 즉각적인 제보 활동 ▲위기 가구 접수 시 현장 방문을 통한 적극적인 상담 진행 등에 적극적으로 협력하기로 했다.

이번 업무 협약은 소외계층이 온라인을 통한 복지 관련 정보를 많이 접하지 못해 신청에 어려움이 있을 수 있어, 고객 방문이 많은 편의점을 통해 홍보하는 것이 좋을 것이라는 판단아래 진행됐다.

GS25 점포에서는 복지 안내 홍보물을 부착하고, 점포 방문을 통한 관련 내용 문의 시 지자체 담당자에게 전달, 위기 가구 확인 시 양주시 사회복지과로 제보를 진행한다. 양주시는 복지서비스 문의 가구 및 위기 가구 접수 시 현장 방문을 통한 상담 실시, 지원 등을 진행한다.

전승호 GS25 영업지역팀장은 “고객이 가장 많이, 가장 손쉽게 방문하는 GS25가 양주시와 손을 잡고 복지 사각지대 가구를 위한 나눔 플랫폼으로 역할을 수행 할 수 있어 기쁘게 생각한다”며 “이번 업무 협약 내용을 기반으로 ‘기브앤쉐어’라는 당사 사회공헌 슬로건처럼, 좀 더 다양한 라이프플랫폼의 역할을 할 수 있도록 고민하고 개선하는 노력을 하겠다”고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr