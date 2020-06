속보[아시아경제 조성필 기자] 검찰이 25일 골관절염 유전자치료제 인보사케이주(인보사)를 둘러싼 의혹의 최종 책임자로 꼽히는 이웅열(63) 전 코오롱그룹 회장에 대해 구속영장을 청구했다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr