셀리버리 "코로나19 치료신약, 美 영장류 시험에서 효능 입증"

[아시아경제 유현석 기자] 셀리버리 셀리버리 268600 | 코스닥 증권정보 현재가 106,400 전일대비 1,200 등락률 +1.14% 거래량 942,691 전일가 105,200 2020.06.25 14:33 장중(20분지연) close 는 싸이토카인폭풍억제 중증패혈증 치료신약으로 개발중인 항염증제 'iCP-NI'가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 감염 영장류에서 치료효능 증명에 성공했다고 25일 밝혔다.

미국 전문위탁연구기관(CRO)인 써던리서치에서 수행되고 있는 영장류에 대한 iCP-NI의 치료효능 평가시험은 1차, 2차, 3차 에 걸쳐 진행되고 있다.

2차 시험 결과, 코로나바이러스 감염 전 95% 였던 원숭이의 산소 포화도(oxygen saturation)는 감염 48시간 후 70% 까지 감소했다. 하지만 iCP-NI를 투여한 실험개체의 산소 포화도는 감염 전 95% 에서 96%로 정상 수치를 유지했다. 이는 감염군 대비 104%의 치료효과를 의미한다는 것이 회사 측의 설명이다.

산소 포화도의 정상수치는 95% 이상으로, 80% 이하는 매우 심각한 저산소증(hypoxemia) 상태를 의미한다. iCP-NI를 투여하지 않은 개체에서 바이러스 투여 후 48시간 시점의 산소 포화도인 70%는 급성호흡장애 (acute respiratory distress syndrome: ARDS)로 사망할 수 있는 수준이라는 설명이다.

이번 시험 책임자인 제니퍼 피컨 박사 (Dr. Jennifer Pickens)는 "코로나19 바이러스 감염 원숭이들의 분당 호흡수는 16회에서 48회 까지 3배 증가하여 호흡이 가빠지고 호흡곤란 상태에 빠지는 반면, iCP-NI를 투여한 원숭이들은 분당 20회 수준의 양호한 상태를 유지했다"며 "호흡기 감염질환인 코로나19에 대한 치료효능을 입증하는데 매우 중요한 증거"라고 설명했다.

조대웅 대표는 “폐 조직을 파괴하여 영구적 폐손상을 초래하는 폐 염증 및 폐 섬유화 정도와 혈중 싸이토카인폭풍 수준, 바이러스 숫자를 줄이는지 여부에 대한 세밀한 분석이 현재 미국에서 진행 중"이라며 "이미 1차 실험에서 감염 48시간 이후 염증성 싸이토카인의 농도가 최고점에 달하는 것을 확인했다"고 말했다.

그는 "미국의 전문 위탁 독성시험기관인 코방스(서머셋, 미국)에서 진행중인 안전성평가 시험결과를 합쳐서 미국 FDA에 코로나19 환자에 대한 임상시험신청(IND) 및 허가를 받을 것"이라며 "최단기간 내 임상 및 치료 목적 사용승인으로 대단위 환자에게 모든 염증성 싸이토카인·케모카인의 생성자체를 억제하는 강력한 항염증제제인 iCP-NI의 직접투여를 목표로 최선을 다하고 있다"고 강조했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr