진도군, 사천리 물놀이장 휴장

코로나 재확산 우려…군민 안전위해 휴장 결정

[아시아경제 호남취재본부 김 현 기자] 전남 진도군은 코로나19 확산방지를 위해 사천리 물놀이장을 휴장한다고 25일 밝혔다.

지난 2017년 의신면 사천리에 조성된 물놀이장은 680㎡ 규모로 수심 0.5m 이하의 유아용, 초등학생용 야외풀장 2개소와 샤워장, 휴식 데크 등 편의시설 등으로 조성돼 개장 3년 만에 3만 명 이상이 방문했다.

물놀이장은 무료로 운영되며 주변 운림삼별초공원 내 오토캠핑장과 무장애 숲길, 트리하우스, 황톳길 등을 함께 이용할 수 있는 진도군 대표 여름 휴식공간이다.

군은 최근 코로나19 감염증이 전국으로 재확산되는 추세를 고려해 다수가 장시간 밀접 접촉이 불가피한 물놀이장의 특성상 휴장을 결정했다.

진도군 환경산림과 관계자는 “군민 건강과 안전을 위해 어쩔 수 없이 물놀이장을 휴장을 결정했다”며 “물놀이장을 지속 보강해 진도군 대표 여름 관광지로 거듭날 수 있게 최선을 다하겠다”고 말했다.

