"강제로 소주 먹이고 무차별 폭행" 익산 '여중생 집단 폭행' 경찰 수사

페이스북에 폭행 상황 올라와…경찰 수사

[아시아경제 한승곤 기자] 전북 익산에서 여중생들이 또래 여학생을 무차별 폭행했다는 사건이 접수돼 경찰이 수사에 나섰다. 가해 학생으로 추정되는 이들은 피해자를 집단 폭행하고 강제로 소주를 먹이는 등 무차별 괴롭힘을 가했다. 특히 이 장면을 촬영하기도 해 또 다른 2차 피해 발생이 우려된다.

24일 페이스북 익명 페이지에는 "익산에서 되풀이되는 학교 폭력, 아직도 대처는 미흡합니다"라는 글이 올라왔다.

글쓴이는 "여중생 한 명이 본인의 이름을 후배에게 거론했다는 이유로 동급생을 1시간 넘게 폭행하는 일이 있었다"라며 "용서해달라며 울부짖는 피해학생을 넘어뜨리고 올라타 손과 발을 이용해 무차별 폭행했다"고 말했다.

이어 "폭행도 모자라 소주를 피해학생에게 강제로 먹였다"라며 "동행한 다른 학생에게 때리라고 종용하며 폭행 장면을 촬영하기도 했다"고 전했다.

그러면서 "이 촬영물에는 피해 학생을 향한 성적 비하 발언과 함꼐 공갈·협박성 발언도 담겼다"며 "피해학생은 폭행으로 인한 타박상을 비롯해 구토, 대인기피, 정서불안 등 후유증을 앓고 있다"고 부연했다.

해당 사건은 지난 21일 오후 2시40분께 익산시 OO동 한 아파트 단지 상가 등에서 발생한 것으로 알려졌다.

이후 이 사건은 페이스북, 트위터 등 SNS와 온라인커뮤니티 등을 통해 알려지면서 경찰에 신고가 접수됐고, 현재 경찰이 해당 사건 수사에 나섰다.

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr