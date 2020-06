더불어민주당의 국회 법사위원장 선출 강행에 반발하며 사찰에 칩거하던 주호영 미래통합당 원내대표가 25일 9일만에 국회 복귀후 김종인 비대위원장과 차담회를 갖고 있다./윤동주 기자 doso7@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.