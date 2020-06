"코로나19 때문에…" 캐나다 국가 신용등급 AAA→AA+로 하향

[아시아경제 정현진 기자] 캐나다의 국가 신용등급이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 최고수준인 'AAA'에서 'AA+'로 한단계 하향 조정됐다.

24일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 신용평가사 피치는 캐나다 국가신용등급을 한단계 낮췄다. 피치는 올해 캐나다의 재정적자와 공공부채 비율이 높아질 것으로 예상된다면서 이같이 결정했다고 설명했다.

피치가 전망한 캐나다의 올해 재정적자 규모는 국내총생산(GDP) 대비 16.1%다. 국가부채도 지난해 GDP의 88.3%에서 올해는 115.1%로 급증할 것으로 내다봤다. 캐나다 국회 예산사무국에 따르면 올해 재정적자 규모는 GDP의 12%로 예상돼 지난해 1.1%에서 급증할 것으로 전망됐다.

캐나다 의회는 지난 3월 코로나19 대응을 위해 820억캐나다달러(약 70조2800억원) 규모의 경기부양안을 통과시켰으며, 현재 추가 지원책을 준비 중인 것으로 전해졌다. 피치는 "재정적자의 확대는 코로나19 확산 방지를 위해 경제활동이 중단되면서 생산이 급감하자 이에 대응하기 위해 공공 소비를 늘리면서 발생한 것"이라고 설명했다.

캐나다의 국가 신용등급은 다른 신용평가사인 S&P와 무디스에서는 AAA등급을 유지하고 있다. 블룸버그는 "코로나19로 신용등급 최고 지위를 잃은 첫번째 국가"라고 설명했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr