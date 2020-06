수출입은행, 신임 부행장에 신경택ㆍ이상호 임명

프로젝트금융본부장에 신경택, 경협사업본부장에 이상호 승진 임명

기존 경제협력본부는 경협총괄본부와 경협사업본부로 확대ㆍ재편

[아시아경제 조강욱 기자] 한국수출입은행은 프로젝트금융본부장에 신경택(愼敬澤ㆍ54) 기획부장을, 신설되는 경협사업본부장에 이상호(李相昊ㆍ54) 해외사업개발단장을 선임했다고 25일 밝혔다.

신경택 신임 부행장은 산업설비금융부, 울산지점장, 뉴욕사무소장, 기획부장을 역임했으며, 앞으로 프로젝트금융본부를 지휘할 예정이다.

이상호 신임 부행장은 경협사업2실, 미래경영실장, 워싱턴사무소장, 해외사업개발단장 등을 역임했으며, 향후 경협사업본부를 이끌 예정이다.

이와 함께 유상원조 전담기관인 수은은 정부의 공적개발원조(ODA) 확대 정책에 부응하기 위해 대외경제협력기금(EDCF) 담당본부를 기존 1본부에서 2본부로 확대ㆍ재편했다.

이에 따라 대외경제협력기금(EDCF)의 기획ㆍ제도ㆍ기술지원은 경협총괄본부가, 대외경제협력기금(EDCF)의 개별 사업 심사ㆍ집행ㆍ사후관리는 경협사업본부가 담당하게 된다.

수은 관계자는 "향후 ODA 전문성과 효율성이 한층 강화될 것으로 기대한다"고 말했다.

